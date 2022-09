Daneben gibt es bei den beiden mRNA-Impfungen hauptsächlich zwei Sorten gefährlicher Nebenwirkungen. Zum einen sind das starke allergische (anaphylaktische) Reaktionen auf bestimmte Bestandteile der Impfstoffe, die Nanolipide. Sie treten in der Regel wenige Minuten und in seltenen Fällen einige Stunden nach der Impfung auf und können zur Not mit der Gabe von Medikamenten behandelt werden. Das in Deutschland für die Erfassung von Impf-Nebenwirkungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut führt außerdem seltene, halbseitige Gesichtslähmungen (Faszialisparese) als mögliche Folge einer Impfung mit Biontech/Pfizer auf.

Siehe hierzu die Fachinformation des Robert Koch-Instituts: Was ist bei Patient:innen mit bekannten Allergien vor einer Impfung gegen COVID-19 mit einem mRNA-Impfstoff zu beachten?

Zum anderen werden vor allem bei jungen Männern in seltenen Fällen Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) oder des Herzbeutels (Perikarditis) beobachtet. Eine aktuelle Studie aus Israel kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Entzündungsreaktion nach einer Booster-Dosis (also einer Drittimpfung) mit einem der mRNA-Impfstoffe in der Gruppe der 16 bis 19 Jahre alten Männer etwa einmal alle 15.000 Impfungen vorkommt. Diese Entzündungsreaktionen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Oft müssen die Betroffenen in Krankenhäusern behandelt werden. Allerdings seien bislang keine Fälle von bleibenden Schäden bekannt, so die Autoren der Studie. Zudem: Auch eine Covid-19 kann zu einer Myo- oder Pericarditis führen. Laute der American Heart Association ist das Risiko dieser Nachwirkung der Infektion etwa elf Mal höher, als bei einer Impfung.

Für Deutschland hat das Paul-Ehrlich-Institut bis zum 30. Juni 2022 insgesamt rund 2000 Verdachtsfälle einer Myokarditis registriert, die in zeitlicher Näher zu einer von insgesamt 183 Millionen verabreichten Impfungen gegen Covid-19 aufgetreten sind, das entspricht einer Quote von etwa 1,1 Fällen pro 100.000 Impfungen.

Daneben registrieren die Wissenschaftler des PEI inzwischen einige Berichte über das sogenannte Post-Vac-Syndrome (PVS). Analog zum Long-Covid-Syndrom werden unter diesem Sammelbegriff verschiedene Symptome zusammengefasst, wie chronische Abgeschlagenheit (Fatigue) oder wiederkehrende Schwindelanfälle, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung aufgetreten sind. Laut dem aktuellen Sicherheitsbericht wurden 472 PVS-Fälle gezählt, die in der überwiegenden Mehrzahl nach einer Impfung mit Comirnaty (Biontech/Pfizer) aufgetreten seien.

Als die PEI-Wissenschaftler diese Meldungen verglichen mit denen einer Datenbank für ganz Europa, zeigte sich, dass PVS in Deutschland überproportional häufig gemeldet wird. 55 Prozent aller Verdachtsmeldungen stammten aus der Bundesrepublik, die zugleich aber nicht 55 Prozent aller Impfdosen in Europa verabreicht habe. Die Experten halten daher von eine "unerhältnismäßig hohe Berichterstattung" in Deutschland für möglich.