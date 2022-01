Das ist schwer zu sagen, da die für die Identifizierung der Variante notwendige Genomsequenzierung einige Zeit braucht. Dazu wurde über die Weihnachtstage auch weniger getestet. Corona-Schnelltests sollen außerdem teilweise weniger empfindlich auf die Omikron-Variante reagieren. All das führt dazu, dass die Dunkelziffer der bereits mit B.1.1.529 infizierten Menschen relativ hoch sein könnte – der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht von einem Faktor zwei bis drei aus. In seinem bisher letzten Wochenbericht vom 30. Dezember 2021 gibt das Robert Koch-Institut (RKI) für die Kalenderwoche 51 (20. bis 26.12.2021) einen Omikron-Anteil von insgesamt 17,5 Prozent in Deutschland an. In den Bundesländern unterscheiden sich die Werte dabei sehr stark: Die Spanne reicht von 0,9 Prozent in Sachsen bis 64,7 Prozent in Bremen. Da die Wochenberichte immer donnerstags veröffentlicht werden, ist mit neuen Daten am 6. Januar zu rechnen.