Die Omikronvariante war zum ersten Mal Mitte November in Südafrika erkannt worden. Damals dominierte der Subtyp BA.1. Doch bereits ab Anfang Dezember breitete sich der Subtyp BA.2 stärker aus, der am 17. November zum ersten Mal festgestellt wurde. In der Woche bis zum 5. Februar 2022 entsprachen 84 Prozent der in Südafrika sequenzierten Virusgenome dem Subtyp BA.2. Im gesamten Untersuchungszeitraum von Anfang Dezember bis Ende Januar registrierte das südafrikanische Gesundheitssystem 680.555 Covid-19-Neuinfektionen.