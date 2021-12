"Erste Daten deuten darauf hin, dass Antigentests die Omikron-Variante erkennen, aber möglicherweise eine verringerte Sensitivität aufweisen", so schreibt es die Behörde in ihrer aktuellen Stellungnahme .

Das bedeutet, dass die Tests seltener in der Lage sind, das Virus positiv nachzuweisen. Die Food and Drug Administration (FDA) untersucht permanent die Wirksamkeit der Tests im sogenannten RADx-Programm des National Institutes of Health der USA (NIH). Die aktuellen Daten stammen von Forschungen mit lebenden Viren von echten Patienten. Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen mit abgetöteten Viren bilde das die Realität besser ab, so die FDA.