Der Wissenschaftler sieht darin aber auch Chancen für Mitteldeutschland, da die Region beispielsweise in der Wasserstoff-Forschung zu den führenden gehört. Diese wird von vielen Experten als wichtige Brückentechnologie angesehen , bis der Energiebedarf vollständig aus Erneuerbaren gedeckt werden kann. Laut Prof. Schwarze kann etwa der Magdeburger Raum stark profitieren - an der dortigen Uni wird zum Beispiel am neuartigen Wasserstoff-LKW geforscht . "Da haben wir riesige Potenziale, und Mitteldeutschland steht auch viel besser da als beispielsweise Nordhessen", resümiert Prof. Schwarze.

Ebenfalls am UFZ arbeitet Dr. Andreas Marx als Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros. Der Klimawissenschaftler ist bei den Ergebnissen des Gipfels nach eigenen Angaben "hin- und hergerissen". Denn auch wenn die Errungenschaften gerade gefeiert werden, könnten sie bei einem Regierungswechsel etwa in knapp vier Jahren in den USA schnell wieder zurückgedreht werden - wie die Ära Trump gezeigt hat. "Die globalen Abkommen sind nicht so hart, wie gerne dargestellt werden", so Dr. Marx.