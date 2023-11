Wie kann ich mich mit nur einem Arm selbst an- und ausziehen? Wie bewerkstellige ich bis dahin selbstverständliche Handgriffe im Haushalt? Werde ich wieder Sport treiben können? Arbeiten? Reisen? Wie soll das Leben überhaupt weitergehen? Vor diesen Fragen stehen Menschen, wenn sie Gliedmaßen verloren haben, einen Arm oder die Beine etwa. In der Ukraine trifft dieses Schicksal gerade viele Menschen: Kämpfende an der Front, aber auch Zivilisten, die zufällig Opfer von Luftangriffen oder Landminen werden.

"Das Ziel ist immer, dass die Betroffenen wieder bestmöglich am sozialen und beruflichen Leben teilhaben können.“ erklärt Christoph Egen, Manager an der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover. Für den Weg dorthin gibt es kein Patentrezept. Jeder Patient hat seine eigene Geschichte und Krankengeschichte und braucht deshalb eine individuelle Versorgung und Begleitung, auch in Kriegsgebieten wie der Ukraine. Doch dafür fehlen vor Ort das Fachpersonal, Material, Zeit und eine Struktur, die alle erforderlichen Maßnahmen miteinander vernetzt.

Das Leben nach der Amputation: E-Learning für Fachkräfte und Betroffene

Christoph Egen und das Team der Klinik beantragte beim Bundesministerium für Gesundheit eine Förderung, um dort Hilfe leistern zu können. Der ursprüngliche Auftrag lautete, den aktuellen Versorgungsbedarf in der Krisenregion und den Status quo zu dokumentieren. Das sei schwierig gewesen, erinnert er sich. Denn aufgrund des Konflikts blieben viele Daten unter Verschluss.

Stattdessen rückte ein Projekt in den Vordergrund, das anfangs lediglich als Begleitmaterial gedacht war: Lehr- und Lernanleitungen für Fachpersonal und Betroffene. Binnen kurzer Zeit fanden sich dafür deutsche Mediziner, Therapeuten und Orthopädietechniker zusammen, die gemeinsam in nur acht Monaten das frei zugängliches Online-Tool RehAmpTT in ukrainischer und deutscher Sprache entwickelten und umsetzten. Dafür konnte das Team auf die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern und auf praktische Erfahrungen zurückgreifen: Patienten aus der Ukraine waren bereits in Hannover amputiert und rehabilitiert worden.

Bildrechte: Daniel Hermann / Photovision-DH

Streckenweise sei es ein Kraftakt gewesen, das Tool binnen so kurzer Zeit mit Leben zu erfüllen, aber alle hätten an einem Strang gezogen, schaut Christoph Egen zurück. "Es war sehr schön zu beobachten, wie schnell das Team aus Fachleuten verschiedener Disziplinen zusammenfand. Sektoren- und berufsgruppenübergreifend wurde klar, dass hier ethische Werte dominierten und Partikularinteressen in den Hintergrund traten. Eine tolle Erfahrung mit großem Output", so sein Resümee. "Unsere therapeutischen Kollegen auf Station zum Beispiel haben Videos von ihrer Arbeit aufgenommen. Sie waren motiviert durch die Erfolgserlebnisse, die sie hier zum Beispiel in unserer Ambulanz sehen: Wenn Patienten im Rollstuhl kommen und mit einer Prothese gehend die Klinik verlassen."

Praktische Anleitung: Wie kann man mit einem Arm Brot schneiden?

Die Lernplattform führt schrittweise durch die einzelnen Phasen vom Zeitpunkt direkt nach der Operation bis zur Langzeitversorgung. Behandlungstechniken beispielsweise zu den Themen "Bewegung, Kraft und Mobilität", "Hilfsmittel", "Schmerz" und "Stumpfpflege" werden gezeigt und beschrieben. "Das Tool erfüllt sicher nicht den Anspruch einer allumfassenden Darstellung", räumt Christoph Egen ein, "aber es beantwortet viele wichtigen Fragen rund um die Versorgung." Überdies gibt es auch praktische Tipps für die Betroffenen, beispielsweise Anleitungen zum Brotschneiden, Schuhe zubinden und BH-Anziehen mit nur einem Arm.

Wie die Plattform in der Praxis angenommen werden wird und welche Erfolge sich damit tatsächlich erzielen lassen, ist bislang nicht absehbar. "Es gibt bereits erste Anfragen von Orthopädietechnikfirmen, die es nutzen wollen, um Fachleute in der Ukraine auszubilden. Wir sind dort gut vernetzt, haben über die neue Möglichkeit informiert und werden das Tool auch auf unkrainischen und deutschen Kongressen sowie in Fachzeitschriften vorstellen", so der Klinikmanager. Auch hier in Deutschland soll es eingesetzt werden, wenn auch nur als "Tropfen auf dem heißen Stein“.

Deutschland: Versicherungsstatus entscheidet über den Therapieerfolg

Die Rehabilitation von Patienten nach einer Amputation sei ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Fachleute für den Therapieerfolg ist, betont Egen. "Leider entstehen aber hier in Deutschland durch unterschiedliche Kostenträger regelrechte Sektorengrenzen, die verhindern, dass der Patient seinem Bedarf entsprechend durchgehend behandelt werden kann. Auch die mangelnde fachliche Kompetenz, Erfahrung und Routine in vielen Rehakliniken bereitet große Probleme, genauso wie der festgelegte zeitliche Rahmen von drei bis vier Wochen Aufenthalt dort. Für Patienten mit Vor- und Begleiterkrankungen ist das zu wenig", kritisiert Egen.