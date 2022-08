Die Probandinnen und Probanden mussten außerdem einen Fragebogen ausfüllen und eine Speichelprobe bereitstellen, die dann hinsichtlich Genetik, Epigenetik und Mikroorganismen untersucht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass es große Ähnlichkeiten in der Grund-DNA der Versuchspersonen gibt. Unterschiede waren hingegen in der Epigenetik und dem Mikrobiom zu finden. Insgesamt wurden 16 der 32 Versuchsdoppel von allen drei Algorithmen optisch zusammengebracht. Bei neun Paaren zeigten auch die Genanalysen eine Art Doppelgängertum.

Das Fazit der Forschenden: Wenn Menschen ähnlich aussehen, dann sind sie auch grundsätzlich ähnlich, optisch, biologisch und in ihrem Verhalten. Aller Verblüffung zum Trotz verweisen sie auf ein paar Einschränkungen der Untersuchung: Zum einigen war die Versuchsgruppe sehr klein, die optische Messung erfolgte anhand von Schwarz-weiß-Fotografien und europäische Menschen waren dominierend. Dennoch sind neben der allgemeinen Witzigkeit der Doppelgängerei schon praktische Nutzungsmöglichkeiten in Sichtweite: Ein Patientenfoto könnte in der Medizin bereits genetische Hinweise liefern. Und in der modernen Verbrechnungsbekämpfung und Forensik könnte es möglich sein, eine Art Phantombild aus hinterlassener DNA zu rekonstruieren.