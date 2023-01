Die Studienautoren erklären dies damit, dass wir durch unsere moderne Lebensweise mit GPS-Systemen und Apps wie Google Maps immer mehr die Fähigkeit verlieren, uns in einer unbekannten Umgebung zu orientieren. Gerade der Verlust des Sichzurechtfindens ist eines der ersten sichtbaren Symptome von Demenz – wogegen frühzeitig angekämpft werden sollte, z.B. durch regelmäßiges Training, etwa, indem kleine Orientierungsaufgaben in den Alltag integriert werden.

Eine gute Methode dafür sei, einfach mal die GPS-Funktion im Smartphone auszuschalten und sich ohne sie beim Spazieren, Laufen oder Radfahren zurechtfinden zu müssen, so die Forschenden. Dies trainiere das Gehirn auf besondere Weise, da durch die aktive Orientierung räumliche Informationen auf verschiedene Arten verarbeitet werden müssen und sehr viele Prozesse in diversen Hirnarealen in kurzer Zeit ablaufen.