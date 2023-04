"Früher war die Landschaft der Mythen und Sagen vielfältiger, man hat sich mehr unterschiedliche Geschichten erzählt", sagt die empirische Kulturwissenschaftlerin Karin Bürkert. In unterschiedlichen Regionen seien damals unterschiedliche Mythen dazu entstanden, was an Ostern passiere und was sich daran anschließen lasse. "Im Grunde sind es aber alles ähnliche semantische Felder, aus denen man geschöpft hat. Die Naturbilder lassen sich ja gut herleiten, der Frühling erwacht, Natur und Christentum treffen sich."

Heute haben wir nicht mehr die diverse Sagenlandschaft von damals, der Hase hat sich quasi durchgesetzt. Weil er ein Erfolgsmodell ist? Womöglich hat es auch damit zu tun, dass unser kapitalistisches Wirtschaftssystem den Osterhasen gewissermaßen liebt. Eine entscheidende Rolle beim Siegeszug des Osterhasen dürfte nämlich die Schokoladen-Industrie gespielt haben, mutmaßt Bürkert: "Die Figur des Hasen ist eben auch konsumierbar und lässt sich gut als Schokoladen-Version umsetzen." In der Werbung sei es heutzutage ganz eindeutig der Hase, der mit Ostern verknüpft wird – mittlerweile auch in lila und anderen bunten Farben, aber klar ist: "Unsere Vorstellung davon, wie der Osterhase aussieht, wird durch konsumierbare Produkte geprägt."

Ist der Osterhase also ein rein wirtschaftliches Phänomen, dass wir ein wenig romantisieren, weil es Kinder glücklich macht? Natürlich habe der Kapitalismus den Hasen stark unterstützt, aber ganz so kulturpessimistisch dürfe man das nicht sehen, sagt Karin Bürkert: "Mit Sicherheit ist das auch eine Gemengelage an populären Mythen, was hat gut funktioniert, was wurde gerne erzählt … also es ist nicht nur das System, sondern es steckt auch viel Menschliches im Osterhasen."