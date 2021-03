Doch kein Raumschiff Oumuamua wahrscheinlich Stück eines Exo-Planeten

Oumuamua erinnert an eine pfannkuchenähnliche Scheibe. Bildrechte: William Hartmann

"Wahrscheinlich haben wir das Rätsel gelöst, um was es sich bei Oumuamua handelt. Wir können ihn ziemlich genau als das Stück eines Exo-Pluto identifizieren, also eines Pluto-ähnlichen Planeten in einem anderen Sonnensystem", sagt Steven Desch, Astrophysiker an der Arizona State University und einer der Studienautoren. "Bis jetzt hatten wir keine Möglichkeit herauszufinden, ob es in anderen Sonnensystemen Pluto-ähnliche Planeten gibt. Aber jetzt haben wir ein Stück von einem gesehen, das an der Erde vorbeifliegt."