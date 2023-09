Einer der möglichen Gründe für diesen ungewöhnlichen Beginn der Ozonlochsaison ist Wasserdampf, der durch den Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga Ha’apai im Dezember 2021 und Januar 2022 in die Atmosphäre gelangt ist. Der Ozonabbau wird durch chemische Prozesse in den polaren Stratosphärenwolken angeheizt, die eher ablaufen, wenn der Wasserdampfgehalt in der Stratosphäre hoch ist.