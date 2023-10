Grasfroschweibchen haben diverse drastische Verhaltensweisen entwickelt, mit denen sie sich gegen ihre sexuell übergriffigen männlichen Artgenossen zur Wehr setzen. Obwohl die Froschart bereits gut erforscht ist, konnten Forschende am Museum für Naturkunde Berlin für eine Studie neue Verhaltensweisen entdecken.

Die Frösche gelten als eine "explosiv" ablaichende Art – das bedeutet, sie haben eine sehr kurze Fortpflanzungszeit. Diese dauert wenige Tage bis maximal zwei Wochen. Hunderte bis tausende Grasfrösche versammeln sich in dieser Zeit um einen einzigen Teich.

Die Männchen umklammern mit großer Kraft alles, was ihnen in die Quere kommt. Erwischen sie ein anderes Männchen, stößt dieses einen Ruf aus, der auf die Verwechslung aufmerksam machen soll. Häufig umklammern auch mehrere Männchen ein Weibchen und es kommt zur Bildung eines "Paarungsballes". Diese Situation überleben die Weibchen häufig nicht.

Bislang nahm man an, dass die weiblichen Grasfrösche keinerlei Möglichkeit haben, sich gegen dieses Verhalten zu wehren. Nun konnten die Forschenden eine ganze Bandbreite an Verteidigungsverhalten beobachten.

Die am häufigsten beobachtete Art, dem Klammergriff des Männchens zu entkommen: Das Weibchen dreht sich um die eigene Körperachse und windet sich so aus dem Griff. Außerdem konnten die Forschenden zwei verschiedenen Laute beobachten, mit denen die weiblichen Grasfrösche ihre Abneigung kommunizieren: Einerseits ein tiefer, niederfrequenter Grunzlaut und andererseits ein höherfrequenter Quietschlaut, der den Verwechslungsruf der Männchen imitiert.

Das letzte beobachtete Verhalten war aus Sicht der Forschenden am erstaunlichsten: Lässt das Männchen nicht los, stellen sich die Weibchen tot. Sie strecken ihre Arme und Beine steif vom Körper ab und verharren so lange in dieser Stellung, bis das Männchen loslässt.