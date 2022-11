Vorab: Eine Nuss-Nugat-Creme mit RSPO-Siegel ist auf jeden Fall besser als eine ohne. Die Zertifizierung stellt sicher, dass Palmöl-Unternehmen keinen Regenwald für Plantagen abholzen oder sie in Torfgebiete ausweiten dürfen. Eine gute Sache. Mit Lücken, wie eine Forschungsarbeit an der Uni York zeigt, an der u.a. auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beteiligt war.

🌴📃 Ölpalme und RSPO Das Palmöl aus der Ölpalme – nicht zu verwechseln mit Kokosöl aus der Kokospalme – ist ein äußerst attraktives Pflanzenöl. Der Ertrag ist deutlich höher als bei vielen anderen Pflanzenölen, wie etwa Rapsöl. Außerdem sichert es den Lebensunterhalt von Millionen von Menschen. Es geht also weniger ums Meiden von Palmöl als um einen verantwortungsvollen Anbau. Dafür sorgt eigentlich der 2004 gegründete Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mitglieder dieses runden Tischs sind Umweltschutzverbände und andere NGOs sowie Unternehmen, die mit Palmöl zu tun haben.

Die Studie zeigt, dass die Unterzeichnung der RSPO-Richtlinien zwar Regenwälder schützt. Plantagen dafür aber – einhergehend mit Rodungen – in tropische Gras- und Trockenwälder wie den Llanos in Kolumbien, die Beni-Savanne im Norden Boliviens und die Savannen in Guinea und dem Kongo verlegt werden. Um zwei Betroffene beim Namen zu nennen: das Riesenschuppentier im Kongo oder Hellmich's Rocket Frosch (Hyloxalus vergeli) in Kolumbien können so ihren Lebensraum verlieren.