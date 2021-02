Die Pandemie hat uns nun schon seit fast einem Jahr fest im Griff. Das Virus bedroht nicht nur unsere Gesundheit, sondern wirkt sich auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aus. Über unserem Alltag, über unserer Existenz schwebt eine ständige Bedrohung. Für die einen mehr, für andere weniger. Was macht das mit uns Menschen? Was macht das mit unserem Verhalten und unseren gesellschaftlichen Werten?

Genau das wollten Forschende der University of California in Los Angeles (UCLA) und des Harvard College herausfinden. Ihre Theorie: Wenn Menschen plötzlich einer Bedrohung ausgesetzt sind und nur noch einen begrenzten Zugang zu materiellen Ressourcen haben, meldet sich bei ihnen ein evolutionärer Instinkt, der einen psychologischen Wandel in der Denkweise und im Verhalten bewirkt. Die Menschen würden sich dann ihrer eigenen Sterblichkeit bewusster werden, sich stärker mit kollektiven Werten identifizieren, weniger nach Reichtum streben und sich stärker mit Aktivitäten beschäftigen, die ihren Lebensunterhalt sichern. So wie es in früheren Gesellschaften in kleineren und ländlicheren Umgebungen der Fall war und zum Teil auch immer noch ist.