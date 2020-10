Beim Recyceln von Papier entstehen also weniger Treibhausgase als bei der Herstellung. Aber trotzdem mehr als nötig. Auch das zeigt die Studie und liegt in dem Punkt auch richtig, sagt Evelyn Schönheit. "Wenn man die Aussage so verändern würde, dass man sagt, Recyclingpapier wird dann noch besser, wenn in der Herstellung auf fossile Energieträger verzichtet wird, das ist richtig."