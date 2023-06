Das Fragment stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Es ist damit 400 Jahre älter als die bisher ältesten bekannten Belege für geheftete Bücher, die auf 150 bis 250 nach Christus datiert sind und in Bibliotheken in London und Dublin aufbewahrt werden. Das etwa 15 mal 25 Zentimeter große Papyrusstück wurde in einer Totenstadt in der Nähe der heutigen Stadt Al-Hiba ausgegraben und gelangte bereits 1904 nach Graz. Bei dem Doppelblatt aus einem Notizbuch handelt es sich um eine Rechnung für Bier- und Ölsteuer in griechischer Sprache, die zur Umhüllung einer Mumie verwendet wurde.