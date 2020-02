UFZ-Studie Leipzig Parabene in Muttis Kosmetik machen Kinder schwer

Hauptinhalt

Parallel zum Babybauch wächst in der Schwangerschaft ein Berg von Fragen: Was dürfen Schwangere essen, trinken; welcher Sport ist ok, welche Medikamente? Und was ist mit den Inhaltsstoffen von Pflegeprodukten? Forscher aus Leipzig und Berlin haben untersucht, ob und welche Begleiterscheinungen Parabene, also die Konservierungsstoffe in Cremes und Lotionen, bei Anwendung in der Schwangerschaft haben.