Das Forscherteam der beiden US-Elite-Universitäten Harvard und Duke-University hatte Paare von jungen und alten Mäuse-Weibchen im Alter von drei und 20 Monaten ausgewählt. Sie setzten die Individuen unter Narkose und setzten Schnitte in die Haut und in die Faszien am Bauch der Tiere. Dann vernähten sie die Individuen paarweise an dieser Stelle. Das gleiche taten sie bei einer Kontrollgruppe, in der die Tiere jeweils das gleiche Alter hatten.