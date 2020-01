In der Simulation ging es ausschließlich um die Kosten für den Ausstieg aus Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe. Was kostet also zum einen eine Umstellung auf Alternativen wie Wind, Wasser oder Sonnenkraft. Und was kostet es uns zusätzlich, auf gestiegene Kosten durch die Erderwärmung zu reagieren? Die Studie belegt eindeutig: Je höher die Temperaturen, desto höher die Kosten.