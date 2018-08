Parker Solar Probe NASA verschiebt Start von Sonnen-Sonde

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Start ihrer Sonde zur Erforschung der Sonnen-Atmosphäre verschoben. Wenige Minuten vor dem geplanten Start am Sonnabend sei ein technisches Problem aufgetreten, teilte die NASA mit. Nächste Möglichkeit für einen Start der Trägerrakete mit der "Parker Solar Probe" sei am Sonntag gegen 9:30 Uhr MESZ. Dann soll die zu einer so bisher noch nicht dagewesenen Mission starten. Ihr Ziel: die Atmosphäre der Sonne.