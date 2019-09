Manche neue Erkenntnis muss man erstmal sacken lassen, das weiß schon der Volksmund. Das Gehirn braucht Ruhepausen, damit es alle Informationen sortieren und dann in aller Ruhe ins Langzeitgedächtnis schieben kann. Das haben viele Studien bereits gezeigt. "Man weiß bisher, dass für die Verfestigung des Gelernten im Gehirn vor allem die Zeit nach dem Üben relevant ist", sagt Gesa Hartwigsen vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.

Doch was ist mit kleinen Pausen während der Übungen selbst? Solche kurzen Unterbrechungen haben Hartwigsen und ihr Team jetzt in einer Versuchsreihe untersucht. Zentrale Erkenntnis: Auch sie steigern die Lernfähigkeit. Wichtig ist das unter anderem für Menschen, die einen Schlafanfall erlitten haben und vieles neu lernen müssen.

Das Team ließ Probanden einfache motorische, jeweils 30 Sekunden dauernde Aufgaben durchführen. Dazwischen gab es acht Sekunden Pause. Zusätzlich schalteten sie eine Art Turbo ein und reizten das Gehirn der Probanden in den acht Sekunden Pausen mit Stromsequenzen. "Wir tun das in Form von elektromagnetischer Induktion. Das heißt, wir stimulieren das Gehirn mit kurzen Magnetfeldern", erklärt die Forscherin.

Die Probanden mussten nun Zahlenfolgen in eine Art Klaviertastatur eingeben. Während der acht Sekunden Pause stimulierten die Forscher dann den Bereich des Gehirns, der für die Hand zuständig ist. Dabei sahen sie laut Hartwigsen: "Wenn wir in diesen Pausen das Gehirn mit kurzen Stromsequenzen stimuliert haben, dann wurde das Gelernte am Ende besser erinnert." Die Forscher überprüften dazu, wie viel die Probanden sechs Stunden nach dem Experiment noch erinnerten, obwohl sie in der Zwischenzeit nicht geübt hatten.