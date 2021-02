Florian Klein hat die Qualität eines Antigentests in einem Experiment ausprobiert. Mit seinen Kollegen testete der Virologe von der Kölner Uniklinik 2.000 Personen, die in das Infektionsschutzzentrum kamen, zuerst mit einem Antigentest – und danach noch einmal mit der PCR-Methode, die Wissenschaftler nach wie vor für den Goldstandard unter den Coronatests halten. Ergebnis: Die Antigentests entdeckten nur halb so viele Corona-Infizierte wie die PCR.

Betrachteten die Forscher aber nur diejenigen, die eine hohe Viruslast hatten, die sogenannten stark-positiven, dann stimmten die Testergebnisse eher überein. Klein schließt daraus, dass Antigentests, deren Ergebnisse schneller vorliegen als bei der PCR, einen großen Vorteil für Kliniken bringen können, etwa, wenn es um werdende Eltern auf dem Weg zur Entbindung geht oder Angehörige, die ihre hochbetagten Verwandten in einem Pflegeheim besuchen wollen. Mit den Antigentests könnten stark infektiöse Personen schneller gefunden und isoliert und so weitere Infektionen verhindert werden.

Bei einem Pressegespräch des Science Media Center schildert auch Tobias Kurth, Gesundheitswissenschaftler der Berliner Charité, das Problem. "Die Schnelltests sind sehr schlecht bei asymptomatischen Personen." Sie seien deshalb nicht dafür geeignet, zu überwachen, wie sich das Virus und die neuen Varianten in der Bevölkerung ausbreiteten. Würden die Tests an private Haushalte ausgegeben, stiege auch die Gefahr, dass Menschen positive Testergebnisse verschwiegen, um nicht in Quarantäne zu müssen. Zudem seien noch viele Fragen offen: Was folgt aus dem positiven Ergebnis eines Schnelltests? Was bedeutet das etwa für den Schulunterricht und wer müsste danach noch einen PCR-Test machen?