Bereits vor zehn Jahren hat er mit Pompeji einer anderen antiken Stadt mithilfe eines wissenschaftlich fundierten 3D-Modells neues Leben eingehaucht. Für ihn und das Team war "Pergamon in 3D“ trotz allem keine leichte Aufgabe. Denn wie bei jeder Rekonstruktion mussten sie auf das zurückgreifen, was bekannt ist. So halfen ihnen bei der Darstellung vor allem alte Ausgrabungstagebücher, Fragmente oder antike Überlieferungen – aber auch neueste Forschungsergebnisse. Denn noch heute wird in Pergamon gegraben, seit 2006 unter der Leitung Pirsons:

Einer von 30 geliehenen Gipsabgüssen antiker Skulpturen aus Pergamon. Bildrechte: MDR/Marie-Kristin Landes

In "Pergamon in 3D" geht es nämlich nicht allein darum, den antiken Stadtstaat erlebbar zu machen. Es soll vor allem auch die Arbeit, die hinter einer solchen Rekonstruktion steckt, dem Besucher nähergebracht werden. Und diese Arbeit besteht aus vielen Puzzleteilen, die nach und nach in die 3D-Darstellung eingeflossen sind. Für diese war dem Ausstellungsteam besonders wichtig, "dass wir ein wissenschaftlich aktuelles, aber auch ästhetisch attraktives Gesamtbild liefern. Was anders als Rekonstruktionen mit so einer Videospielästhetik, schon sehr genau trennt zwischen: Was wissen wir wirklich durch Ausgrabungen und was können wir nur anhand von Oberflächenbefunden rekonstruieren", sagt Pirson.