Schnappen Sie sich Ihre Lieblingsmenschen, eine Decke und ordentlich viele Herzenswünsche und machen Sie es sich in den kommenden Sommernächten unterm Sternenzelt gemütlich. Wie in jedem Jahr bescheren uns nämlich die Perseiden ein Sternschnuppen-Feuerwerk, das in den Tagen um den 12. August seinen Höhepunkt findet. In klaren Nächten lassen sich dann bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachten. Genug also für allerhand große und kleine Wünsche.