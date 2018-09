Das heißt ein großer Teil der Wirkungen bleibt unentdeckt. Deswegen wäre es dringend nötig, dass man im Freiland, im Zusammenhang mit der tatsächlichen Anwendung viel gründlicher schaut, welche Auswirkungen haben die Mittel wirklich, welche Konzentration treten zum Beispiel in Gewässern auf? Sind die wirklich nicht höher als in den Zulassungsverfahren zugesagt?

Genau nach solchen Daten suchen Mitarbeiter seiner Behörde und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig (UFZ). In den vergangen Monaten haben sie bundesweit die Wasserqualität kleiner Flüsse und Bäche analysiert. Und anders als bisher dabei genau überlegt, wann besonders viel Pestizide in den Flüssen landen könnten. Matthias Liess, Ökotoxikologe am Umweltforschungs-Zentrum, denkt an ein typisches Sommer-Gewitter.