Die Studie ist die erste, die die Fähigkeit von Pflanzen beweist, auch Benzindämpfe zu reinigen. Diese sind die größte Quelle für giftige Verbindungen in Gebäuden weltweit. Da Büros und Mehrfamilienhäuser oft direkt mit Parkhäusern verbunden sind, dringen schädliche benzinhaltige Verbindungen häufig in Arbeits- und Wohnbereiche ein. Das gleiche gilt für Gebäude an nahe gelegenen Straßen.



Das Einatmen von Benzindämpfen kann zu Lungenreizungen, Kopfschmerzen und Übelkeit führen und wurde mit einem erhöhten Risiko für Krebs, Asthma und andere chronische Krankheiten in Verbindung gebracht. Schlechte Luftqualität in Innenräumen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit für 6,7 Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich.