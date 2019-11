Bildrechte: imago images / Westend61

Es begann wohl mit den Experimenten der NASA im Jahr 1989. Die US-Weltraumbehörde wollte wissen, wie die Luft in Raumschiffen oder Raumstationen gereinigt werden könnte. Und dabei stellten die Forscher fest, dass einige Pflanzen tatsächlich krebserregende Stoffe in der Luft abbauen konnten.

Seitdem jedenfalls eilt Zimmerpflanzen der Ruf voraus, Atemluft in Gebäuden reinigen zu können. Eine Metaanalyse von Umweltingeneuren der Drexel Universität in der US-Metropole Philadelphia zeigt jetzt allerdings: Die Pflanzen sind dabei so ineffizient, dass der Effekt vernachlässigbar ist.

Die Pflanzen reinigen die Luft nur sehr, sehr langsam

"Dieses Missverständnis gibt es seit einiger Zeit: Zimmerpflanzen sind großartig, aber sie reinigen die Raumluft nicht schnell genug, um die Luftqualität in Ihrem Zuhause oder im Büro zu beeinflussen", sagt Michael Waring, Professor für Umweltingenieurswesen.

Sein Doktorand Bryan Cummings und er analysierten einige dutzend Studien aus den vergangenen 30 Jahren zum Thema. Ihre Ergebnisse haben sie jetzt im Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology dargestellt. Fazit ist: Sogenannte volatile organische Komponenten (VOCs) in der Luft – Staubpartikel etwa – werden durch Lüften deutlich schneller abgebaut als durch Pflanzen.

Die NASA untersuchte die Fähigkeit der Pflanzen nicht im Alltag

Das Problem an den Experimenten der NASA war aus Sicht von Waring und Cummings, dass die Pflanzen in abgedichteten Kammern in einem Labor beobachtet wurden. "Dann wurde eine einzige Substanz in die Luft entlassen und deren Abbau über Stunden oder sogar Tage beobachtet", schreiben die Forscher in ihrem Papier.

Die beiden Autoren haben auf Basis von Daten der Studien eigene Rechnungen aufgestellt. Dabei kalkulierten sie eine Frischluft-Lieferquote, also wie schnell die Pflanzen die Luft reinigten. Das verglichen sie mit den Effekten von gewöhnlichen Belüftungsmethoden. Fazit: Die Luftreinigungseffekte von Pflanzen waren praktisch irrelevant. Nach Berechnung der Forscher bräuchte es zwischen 10 und 1.000 Pflanzen pro Quadratmeter, um mit einer Belüftungsanlage oder einfach ein paar geöffneten Fenstern konkurrieren zu können.

Pflanzen aber gut für menschliche Psyche