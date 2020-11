Der Botaniker Martin Freiberg war telefonisch in den vergangenen Jahren kaum erreichbar. Auch Journalisten hatten ihre Not, wenn sie mal mit ihm sprechen wollten. Jetzt wissen wir warum.

Jede Woche zwei Tage Pflanzennamen vergleichen, aussortieren, hinzufügen. Zwölf Jahre lang, neben seiner Arbeit als Kustos des Botanischen Gartens in Leipzig und Dozent an der Leipziger Universität.

Die Liste ist noch nicht abgeschlossen. Ich arbeite jetzt schon wieder an einem Update, um die letzten zwei Jahre der Literatur drin zu haben. Durch die Liste werden wir sicher auch bald besser in der Lage sein, abzuschätzen, wie viele Gefäßpflanzen es überhaupt auf unserem Planeten gibt.

Umgangssprachlich, früher Hepatica transsilvanica und jetzt Anemone Transilvanika.

Gefäßpflanzen können in ihren Gefäßen Wasser und Nährstoffe transportieren. Das sind also fast alle Pflanzen, auch Bäume. Moose sind da ausgenommen, die können das nicht. Und für diese Gefäßpflanzen gibt es 1,3 Millionen Namen. Zwei Drittel sind aber nur Synonyme, sagt Martin Freiberg. Er trägt eine leuchtend orangene Jacke und steht auf einem der vielen schmalen Wege des Botanischen Gartens in Leipzig. Das Kraut auf der Erde vor ihm, umgangssprachlich Leberblümchen, ist durch die Kälte eingegangen. Der Name auf dem Schild indes sei so richtig wie nie zuvor.