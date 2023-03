Tatsächlich ist es nicht so richtig geklärt, was es mit unserer Psyche macht, wenn wir pflanzliche Produkte essen, also ob es uns wirklich beflügelt, wenn wir auf Geflügel verzichten (und anderes Fleisch), in dem Wissen, dass wir dadurch die landwirtschaftlichen Klimaemissionen erheblich senken und nicht der Auslöser für Tierleid sind. Andererseits: Das Steak in der Nase ist ja irgendwie auch schon der halbe Sommernachtstraum im Schrebergarten, also möglicherweise stimmungserhellend. Statt zu mutmaßen, hat Evelyn Medawar mit ihrem Team vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig eine flotte Hypothese aufgestellt, die es zu überprüfen galt: "Da Ballaststoffe mit einer verbesserten Signalübertragung zwischen Darm und Gehirn in Verbindung gebracht werden, haben wir die Hypothese aufgestellt, dass eine pflanzliche Mahlzeit im Vergleich zu einer tierischen Mahlzeit ein höheres Sättigungsgefühl und eine bessere Stimmung hervorrufen würde."