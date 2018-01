Tatsächlich sterben der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge heute mehr Menschen an den Folgen von Fettleibigkeit als an Mangelernährung. Die Gefahren von Übergewicht werden häufig unterschätzt, dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung. "Die Konsequenzen sind Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, aber auch manche Krebsformen", sagt Pfeifer. Eine weltweit grassierende Krankheit also, für die es bislang allerdings keine wirksamen Medikamente gibt. "Dass es derzeit noch kein pharmakologisches Mittel gibt, ist eine wirklich unbefriedigende Situation. Wir brauchen das dringend", sagt Pfeifer. "Aber das Feld ist in Bewegung, da wird sich was tun."

Fett ist nicht gleich Fett: Braune Fettzellen verbrennen Energie, während weiße Zellen sie speichern. Bildrechte: IMAGO

Ein Ansatz der Forschung ist es, schlechte Fettzellen in gute verwandeln. Denn Fett ist nicht gleich Fett. Gefährlich sind nämlich die weißen Fettzellen, die wir etwa in den Speckrollen am Bauch ablagern. Wir haben aber auch braune Fettzellen – am Hals beispielsweise. Und die können uns schlank machen: Sie setzen ihre Energie nämlich in Form von Wärme frei, schmelzen also quasi einfach weg, während sie uns wärmen.

Forscher aus Singapur haben auf Basis dieses Wissens jetzt ein Pflaster entwickelt, das zumindest bei Mäusen schon geholfen hat. Sie wurden trotz fettreicher Nahrung nicht dicker, sondern verloren sogar Gewicht. Ein Wirkstoff verwandelte das so genannte weiße Fett, das Energie speichert, in braunes Fett, eine Art Heizgewebe, das Energie verbrennt. Auch eine Pille, die die Fettzellen umwandelt, sei denkbar.