Medizin Stammzellen-Pflaster: Ein Herz kann man doch reparieren

Hauptinhalt

Wenn wir uns in den Finger schneiden, dann kleben wir ein Pflaster drauf. Aber wenn unser Herz krank wird? Allein in Deutschland leiden vier Millionen Menschen an Herzmuskelschwäche – weltweit sind es etwa 60 Millionen. Und viele können nicht geheilt werden. Wie wäre es da, wenn wir auch dem Herzen mit einem Pflaster helfen könnten? Forscher der Universitätsmedizin Göttingen haben ein sogenanntes Herzpflaster aus Stammzellen entwickelt und starten jetzt die weltweit erste klinische Studie.