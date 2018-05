Wie kann denn Pepper aber nun genau helfen? Er könnte Pflegekräfte unterstützen, quasi als zusätzliches technisches Hilfsmittel fungieren. Angedacht ist, dass Pepper zum Beispiel bei einem MRT-Termin im Krankenhaus oder der Praxis bereitsteht, den Patienten vorbereitet und erklärt, was bei der Untersuchung genau passiert. Ein anderes Beispiel könnte eine Reha-Klinik sein, in der Pepper dem Patienten Übungen zeigt - also zum Beispiel ans Bett fährt und die Arme hebt und den Patienten zum Mit- und Nachmachen animiert. Das Problem: Noch kann Pepper keinen eigenständigen Dialog führen, noch muss ihm alles, was er sagt, vorher eingegeben werden. Deswegen wird ein Pepper-Modell derzeit unter anderem als Touristenführer im berühmten Smithsonian Institut in Washington D.C. eingesetzt, um Besucher auf das Museum für Afrikanische Kunst aufmerksam zu machen. In Japan locken mehrere Pepper-Roboter Kunden in Geschäfte.

In Deutschland wird Pepper nun anlässlich des "Wissenschaftsjahrs 2018" in Berlin vorgestellt. Dessen Motto lautet "Arbeitswelten der Zukunft" und so werden Chancen und Risiken der Robotik in der Altenpflege diskutiert. Dabei ist Pepper nicht der einzige Roboter, der in Mitteldeutschland unterwegs ist und der mit Menschen interagieren soll. Wissenschaftler an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden haben "August den Smarten" entwickelt, einen Roboter, der speziell in der Pflege von Menschen mit Demenz helfen soll. Zum Beispiel kann August als Sitzwache nach einer Operation am Bett des Patienten bleiben und ihn beruhigen.