Europas Supervulkan Phlegräische Felder: Erdbeben mit Magnitude 4,4 erschüttert Region um Neapel

13. März 2025, 11:44 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag (13. März) hat die Erde in den Phlegräischen Feldern so stark gebebt wie nur einmal in den vergangenen 40 Jahren. Die Aktivität von Europas Supervulkan stieg zuletzt merklich an. Allein im Februar gab es mehr als 260 Beben mit Magnitude 1 oder höher