phoenix-Talk am Donnerstag: Energiewende in Ostdeutschland

Während die Welt in Glasgow diskutiert, wie das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden kann, formiert sich die Bundesregierung neu und will den Ausstieg aus der Kohle schon 2030. Was bedeutet das für die Kohleregionen in Ostdeutschland? Welche Rolle spielen dort die Erfahrungswerte des Wandels vor 30 Jahren? Wo und wie können neue Arbeitsplätze entstehen? Welche Rolle spielen nach wie vor Umweltbelastungen und Wasserknappheit?