Die Weiterentwicklung der Solartechnik sei auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieg wichtig, wie Stannowski bestätigt, da die Photovoltaik ein wichtiger Baustein ist, um unabhängiger von russischem Öl und Gas zu werden. Aktuell stelle sie in Deutschland die preiswerteste Erneuerbare Energie dar – was aber auch daran liegt, dass die meisten Module billig in China produziert werden. Um auch vom ebenfalls autokratischen Reich der Mitte unabhängiger zu werden, soll nun die Produktion der Solarmodule wieder nach Europa verlagert werden. In Brüssel gebe es dazu aktuell viel Aktivität, so Stannowski. Allerdings müsse dafür erst wieder die ganze Wertschöpfungskette aufgebaut werden, denn derzeit stammen 85 Prozent der Module aus China. Immerhin ist ein Teil des Know-how in Europa verblieben, besonders im Bereich der zukunftsträchtigen Tandemtechnologie. "Das ist unsere große Chance", betont Bernd Stannowski.



Dadurch bieten sich auch Möglichkeiten für die regionale Wirtschaft, die bei der Produktion von Solarzellen schon einmal besonders um Bitterfeld-Wolfen und Freiberg stark war. So langsam kehre in die in ehemaligen Produktionshallen von Solar World in der Bergstadt die Produktion zurück, auch Q-Cells im früheren "Solar Valley" wächst wieder, allerdings vorerst nur in der Forschung. Ein Schweizer Unternehmen hat am Standort aber bereits 2021 die Produktion von Solarzellen aufgenommen, die dann in Freiberg in Sachsen zu Solarmodulen verarbeitet werden. Und auch die Forschung aus Oxford hat den Weg in die Praxis bereits gefunden, in einem Werk in Brandenburg an der Havel. Dazu heizen große geplante Solarparks, wie der südlich von Leipzig, die Nachfrage an.