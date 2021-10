Vielleicht sollte es zur Routine der Pilzsammelei gehören, die Funde aus dem Korb bei Sachverständigen prüfen zu lassen, so, wie eine Kollegin aus der MDR WISSEN Redaktion erzählt: "Ich bin immer mit den Großeltern in die Pilze gegangen. Die kannten echt viele Pilze, sind aber immer nach dem Sammeln bei einer Expertin vorbeigegangen. Und die hat jedes Mal mindestens einen giftigen aus unserer Sammlung herausgepickt."

Man ahnt, es ist eine ungeheure Bandbreite an Wissen, das Pilzsachverständige brauchen. Und das ist auch gut so, denn schließlich ist es eine verantwortungsvolle Aufgabe, fremde Pilzkörbe auf giftige Exemplare zu checken.

Und was ist eigentlich mit getrockneten oder eingefrorenen Pilzen, verlieren die ihr Gift im veränderten Zustand? "Nein, das Gift bleibt erhalten", sagt Germaine Frimlova deutlich. Geschenkte Pilze sind also anders als der "geschenkte Gaul", dem man laut Volksmund nicht ins Maul schaut. Wenn Verwandte oder Bekannte getrocknete Pilze mitbringen, oder einen Beutel gefrorener Pilze, sollte man also besser nachfragen, ob diese sachverständig geprüft wurden. Und für alle Fälle diese Nummer merken: 0361 / 730 730. Der Giftnotruf in Erfurt.