Giftig: Ölbaumtrichterling (Omphalotus olearius)

In Süddeutschland wurden die falschen Wiesenchampignons bereits häufig nachgewiesen, der sogenannte Waldegerling tauchte bisher in den sandigen, trockenen Wäldern Brandenburgs und in der Lausitz auf, so Stefan Zinke. "Ich denke, der Waldegerling wird sich ausbreiten. Das ist eine Art, die in trockenen Sand, in den mediterranen Kiefernwald gehört - und der Berliner Raum ist ja auch relativ trocken. Wenn es weiter so trocken sein wird, wird er sich mittelfristig auch in der Oberlausitz ansiedeln."