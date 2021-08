Mit ihrer Arbeit zeigten die Brandenburger Forschenden, dass eine alte Regel der Biochemie offenbar auch für komplexe biologische Systeme wie fadenförmige Pilze gilt: Erhöht man die Temperatur um zehn Grad, dann verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit. "Das Wachstum unseres Isolats war bei 40 Grad Celsius beinahe doppelt so schnell ist wie bei 30 Grad Celsius", erläutert Nieland. Und diese 40 Grad seien für das Wachstum des genutzten Pilzes auch optimal, so die Wissenschaftlerin. Die Erkenntnis ist wichtig für bestimmte Produktionsprozesse, bei denen viel Wärme produziert wird und dann mit großem Aufwand gekühlt werden muss. "Ist eine höhere Produktionstemperatur möglich, muss weniger gekühlt werden", so Nieland. "Gleichzeitig wird eine Selektivität erzeugt, denn viele unerwünschte Mikroorganismen überleben Temperaturen von 40 Grad Celsius nicht."

Die Senftenberger Biotechnologin Susanne Nieland. Bildrechte: Sebastian Rau