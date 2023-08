Fans von Pink Floyd wissen es: "Another Brick in the Wall" ist eine Trilogie. Teil 2, der mit "We don't need no education..." beginnt, ist wohl am bekanntesten, aber in Teil 1 heißt die gesungene Titelzeile auch schon fast genau so wie in Teil 2, nämlich "All in all, it was just a brick in the wall". Und genau um diese Zeile geht es, denn sie wurde von Wissenschaftlern aus Kalifornien nun einzig und allein aus Gehirnströmen rekonstruiert. Wie das klingt? Hören Sie selbst.