"Das gelbe Schalentier Rutschus bananicum" - Verrottungszeit im Wald: ein bis drei Jahre. Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

Er ist Tourismusdirektor der Gemeinde Baiersbronn im Schwarzwald. Zusammen mit Kollegen entwarf er das Plakat, das so gut ankommt. Seine persönlichen Favoriten: "Der weiße Rotzling ist schon ziemlich weit vorne bei mir und das gelbe Schalentier." Gemeint sind die Bananenschale und ein Taschentuch. Menschen werfen beide gerne in die Natur. Die Resonanz auf das Plakat ist Schreib zufolge überwältigend. Mittlerweile hängt es in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, erzählt Annette Pojtinger, die für die Grafik zuständig war. "Fast täglich gibt es Resonanz übers Internet, per Telefon oder Mail. Da kommen Anfragen: Dürfen wir das verwenden? Auch für Schulbücher ist es jetzt angefragt worden." In Österreichs Wäldern soll es Menschen ebenfalls dazu anregen, den Müll nicht in die Natur zu werfen.