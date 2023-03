Außerdem ist der Film eine Hommage an die Sternenbegeisterung der Hallenser, die sich unter anderem im Schulfach Astronomie ausdrückt, das es heute noch in Sachsen-Anhalt gibt (neben Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern als einzige in Deutschland). Und in der Liebe zu den Vorgängerplanetarien, deren 60-jährige Geschichte die Doku auch aufgreift. So gab es 1963 in Halle das erste Schulplanetarium der DDR in der Astronomischen Station Johannes Kepler, die noch heute liebevoll von einem Verein lebendig gehalten wird.