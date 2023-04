In einer aktuellen Studie untersuchten Forschende der Bioanalytik der Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit dem Umweltforschungszentrum in Leipzig, wie sich die beiden Kunststoffverbindungen in unterschiedlichen Wald-Arten abbauen. Nach 200 und 400 Tagen kontrollierte das Team, wie viel Plastik jeweils noch übrig war. Mit dem Ergebnis, dass die Kunststoffverbindung PBSA in Laub- und Nadelbaumwäldern anders abgebaut wird. Am schnellsten wurde der PBSA in der aktuellen Studie in der Nähe von Waldkiefern abgebaut, am wenigsten schnell zu Fuße der gemeinen Fichte. Die Laubbäume Eiche und Buche befinden sich im Mittelfeld.