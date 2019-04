Tauchen Sie mal in der warmen Jahreszeit einen Eimer in einen Dorftümpel und gucken Sie, was da alles zum Vorschein kommt. Die kleinen wuselnden Tierchen, die man mit bloßem Auge kaum sehen kann, sind Wasserflöhe. Dass die ziemlich uninteressant wirken, wird ihnen eigentlich nicht gerecht. Ihre Fähigkeiten können wir nur mit bloßem Auge nicht sehen. Zum tragen kommen die, wenn Fressfeinde sich nähern. Christian Laforsch ist Professor für Tierökologie an der Uni Bayreuth und hat Wasserflöhe erforscht: