Apps wie Facebook, Instagram oder Snapchat sind so konzipiert, dass sie uns immer länger in ihrem Interface halten wollen, um mehr Daten über uns zu gewinnen. Gleichzeitig vermitteln sie uns ein Schuldgefühl, wenn wir sie nicht benutzen: “Warum warst du so lange nicht auf Facebook, deine Freunde vermissen dich.” Dieser aufgebaute Sozialdruck wird in der Psychologie auch als “Fear of Missing Out”, kurz FOMO bezeichnet, also der Angst, etwas zu verpassen. Dazu kommt das Phänomen, dass wir wissen, ob unser Gegenüber eine Nachricht gelesen hat: Der Doppelhaken auf Facebook, WhatsApp und co. setzt uns unter Zug- und Rechtfertigungszwang, auf Nachrichten unmittelbar zu antworten. ”Das sind meines Erachtens relativ perfide Mechanismen, die hier angewandt werden um den Konsumenten unter Druck zu setzen”, sagt Psychologe Christian Montag. Die dauerhafte Präsenz des Smartphones könne außerdem dazu führen, dass wir immer weniger unseren Gedanken nachhängen: "Dieser komplette selbstreflexive Moment, mal über den Alltag nachdenken, wird zunehmend weniger. Dem Gedanken nachhängen ist in Experimenten mit Kreativität assoziiert worden."