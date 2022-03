Aus dem Plastik treten Metalle aus

Um dieser zunehmenden Vermüllung etwas entgegenzusetzen, erforscht Annika Jahnke am Helmholtz-Zentrum wie Plastik, dass starker UV-Strahlung ausgesetzt wird, reagiert. Sie schaut sich an, was passiert, wenn es ins Wasser fällt, ob es Metalle oder Chemikialen freisetzt, einfach nur zerbröselt oder absinkt. Dafür untersuchte sie: einen Kaffeebecher-Deckel, eine Gummibären-Tüte, einen Trinkjoghurt und eine Schokoriegelverpackung aus dem Kühlregal. Gegenstände, die gut und gerne so auch in der Umgebung rumfliegen und typischen Plastikmüll ausmachen.

Acht Tage, die rund 500 Tagen in der Umwelt entsprechen, bestrahlte die Wissenschaftlerin die Proben. Ihr erstes Fazit: Vor allem der Schokoriegel aus dem Kühlregal löste sich unter der starken UV-Strahlung besonders schnell auf und hinterließ Rückstände im Probenwasser.

Da ist ja so eine metallische Beschichtung auf der Innenseite, die sich schon relativ stark aufgelöst hat. Annika Jahnke, Umwelt-Chemikerin, UFZ

Die Verpackung des Schokoriegels, sah nach der beschleunigten Verwitterung so aus. Erstaunlich finden die Forscherinnen, die sie für robuster hielten. Bildrechte: MDR Um herauszufinden, was aus dem Plastik austrat, gingen die Proben ans Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Dresden. Dort analysierte ein Team um Chemikerin Annegret Potthoff sie weiter mittels Röntgenstrahlen. Ein Prozess, der etwa drei Wochen dauerte. Heraus kommt bei den Analysen: In dem Plastik waren die Metalle Titan und Aluminium enthalten. Sie ließen sich auch im Wasser nachweisen. Zwar nur in sehr geringen Mengen. Aber dennoch.

Die Analyse zeigte, dass diese beiden Elemente aus dem Plastik in das Wasser übergegangen sind. Annegret Potthoff, Chemikerin, IKTS

Annegret Potthoff vom Fraunhofer IKTS in Dresden untersucht die Zersetzung von Plastik in Gewässern. Bildrechte: MDR/Fraunhofer IKTS Dresden Heißt das jetzt, dass so eine Schokoriegel-Hülle in der Umgebung giftig ist für die Umwelt und den Menschen? Bei der Beantwortung dieser Frage zeigt sich Annegret Potthoff vorsichtig. Die Toxizität von Chemikalien aus Plastik steht noch in Frage. Stand heute lässt sich erst einmal sagen, sie treten aus dem Plastik aus. Und sie gehen in die Umwelt über.

Sind Plastikauslaugungen schädlich?

Das Wissen über diese Stoffe ist aber noch viel zu gering. "Sicherlich ist es nie gut, wenn Chemikalien unkontrolliert in die Umwelt kommen, aber es sind nicht pauschal alle dieser Additive schädlich. Gerade Kunststoff, der lebensmittelecht sein soll und dafür sorgt, dass der Saft in der Flasche nicht verdirbt, dürfte auch im Umweltbereich keinen schädlichen Einfluss haben", so Annegret Potthoff. Hinweise auf Unsicherheiten in diesem Forschungsbereich kommen auch von Forschenden aus Norwegen. Sie wiesen zwar nach, dass sich durch Stoffe, die sich aus Plastik herauslösen, in Zellkulturen toxische Wirkung zeigen lassen. Allerdings traten bei diesen Proben mehrere Tausend Chemikalien aus, von denen nur ein Bruchteil analysiert werden konnte, was in Anbetracht der vielen Stoffe kaum aussagekräftig ist.

Je nach UV-Bestrahlung zersetzt sich Plastik anders. Bis es ganz aufgelöst ist, dauert sehr lange. Bildrechte: MDR Nicht zuletzt, fügt Annika Jahnke bei, "kann es an der starken Beschleunigung liegen, die für den Simulations-Effekt nötig war. In freier Wildbahn könnte das Plastik an Büschen hängen bleiben und weniger Sonnenlicht abbekommen". Doch die Teilchen, in die sich der Schokoriegel zersetzte, sind nicht von der Hand zu weisen, und stellen ein Problem dar, wenn sie in der Umwelt sind. Je kleiner die Partikel werden, desto eher können sie von Lebewesen mit der Nahrung aufgenommen werden oder fälschlicherweise für Nahrung gehalten werden.

"Sie können – auch wenn sie wieder ausgeschieden werden – trotzdem einen Effekt im Organismus hervorrufen", sagt Annika Jahnke. Die Zersetzung von Plastik bedeutet, dass es sich schlechter wieder einsammeln lässt und so länger in der Umwelt verbleibt. Und noch ein ganz anderes Problem entsteht. Es löst sich in seine ursprünglichen Bestandteile auf. Kohlenstoff und Wasser. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid, ein Treibhausgas und damit Mit-Verursacher des Klimawandels. "Dass Kohlendioxid in den Größenordnungen entsteht, die den Klimaveränderungen antreiben, gilt es zu vermeiden", warnt Annegret Potthof vom Fraunhofer Institut.