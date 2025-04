Dass Dinge irgendwann auch einmal zu Ende gehen, das kennen wir alle: Freundschaften gehen auseinander und Ehen zerbrechen, die Schulzeit endet, eine Karriere wird an den Nagel gehängt oder man geht in Rente. Kinder verlassen das Elternhaus und die Nachbarn von nebenan ziehen in eine andere Stadt. Fußballvereine steigen ab, Stars verabschieden sich von der Bühne und geliebte Menschen um uns herum sterben.

Abschiede gehören zum Leben einfach dazu. Das Abschiednehmen aber fällt uns meistens recht schwer. Und obwohl wir das Ende von Dingen oftmals schon erahnen oder sogar absehen können, ignorieren oder verdrängen wir es lieber, statt uns bewusst damit auseinanderzusetzen. Nicht unbedingt die beste Strategie, weiß Psychologie-Professorin Gabriele Oettingen von der New York University.

"Wenn man einfach hinein stolpert in ein Ende, das aber absehbar ist, dann bricht das einfach ab und man hat sich nicht vorbereitet darauf, was später ist. Darauf, auf Wiedersehen zu sagen und das so abzuschließen, dass man im Rückblick dann sagen kann: Okay, das war jetzt eine Phase. Und jetzt bin ich in der nächsten Phase."

Von kantigen Enden und runden Abschlüssen

Stattdessen sollten wir uns also fragen: Was will und was kann ich denn mit der verbleibenden Zeit noch machen, sodass ich dann ein gutes Ende habe. Denn Studien, wie die von Psychologin Gabriele Oettingen, zeigen: Ein runder Abschluss ist entscheidend dafür, dass auch das Danach gut werden kann. "Wenn Personen das Gefühl haben, sie haben etwas rund abgeschlossen, sie haben alles gemacht, damit es ein gutes Ende gibt, dann ist der Übergang in die nächste Phase viel positiver", so Oettingen. "Ich bin weniger grantig, weniger schlecht gestimmt und kann mich viel besser auf die anstehenden, neuen Aufgaben konzentrieren.

In dem Moment, wo man ins Jammertal geht, wird man nicht handeln. Gabriele Oettingen, Psychologin, New York University

Ein schlechter Abschluss sorgt also nicht nur für schlechte Stimmung, Stress und psychische Belastung, sondern kann auch unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. In den Untersuchungen von Oettingen und ihrem Team wurde deutlich, dass Personen, die einen guten Abschluss finden konnten, auch besser bei schwierigen kognitiven Tests abschnitten. Aber wie gelingt uns ein gutes Ende, ein runder Abschluss?