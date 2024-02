Regelmäßige Mahlzeiten wie Frühstück, Mittag, Abendessen – ganz ehrlich, bei wem prägen sie eigentlich noch den täglichen Rhythmus? Eine Studie aus den USA von 2015, bei der Teilnehmende per Smartphone ihre Essgewohnheiten dokumentieren sollten, zeigte, dass überall und jederzeit gegessen wird: während der Fahrt im Auto, im Bett, auf der Fernseh-Couch und den ganzen Tag über. Kurz nach dem Aufstehen ging es los, bereits am Vormittag kamen die ersten Süßigkeiten auf den Teller, weitere Snacks zwischendurch folgten und den Großteil der Kalorien nahmen die Probanden in den Abendstunden auf.

Die Zeit, in der nicht gegessen wurde, korrelierte laut den Forschenden unmittelbar mit der Zeit, in der die Probanden schliefen. Ansonsten wurde die ganze Zeit gegessen.

Stoffwechsel: Unser Körper ist nicht auf dauernd Essen ausgelegt

"Unser Stoffwechsel ist dadurch überfordert. So wie wir heute leben, haben unsere Vorfahren Hunderttausende von Jahren überhaupt nicht gelebt", erklärt Andreas Michalsen, Chefarzt für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité. Hier der gefüllte Kühlschrank, dort das Fast-Food-Restaurant, Lieferdienste und Spätis. Die permanente Verfügbarkeit von Essen ist menschheitsgeschichtlich neu und noch nicht in unseren Genen und Körperzellen angekommen:

"Unsere Biologie ist komplett darauf eingerichtet, dass wir nicht dauernd essen. Wenn wir das aber machen, dann sind viele Verdauungs- und Stoffwechsel-Systeme einfach überfordert. In der Folge entstehen chronische Erkrankungen von Bluthochdruck bis Diabetes, Schmerzsyndromen, vielleicht sogar Depressionen." Bildrechte: MDR

Schätzungsweise 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen durch falsche Ernährung

Neben der Anzahl und dem langen Intervall der Mahlzeiten – Andreas Michalsen nennt das "von der Bettkante bis zur Bettkante futtern" –, spielt natürlich auch die Menge des Essens eine Rolle für die Entstehung von krankhaftem Übergewicht und anderen Erkrankungen. Durchschnittseuropäer essen 3500 Kilokalorien am Tag und damit mehr als 1000 Kilokalorien als empfohlen.

"Heute sind vermutlich 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen ernährungsbedingt oder zumindest mit-ernährungsbedingt", sagt Michalsen: "Wenn ich zusammenfasse, was wirkt am besten? Was ist die therapeutische Königsdisziplin für diese Erkrankungen? Dann ist das für mich das Fasten. Das ist auch der Start, um dann alle Optionen der Ernährungstherapie auszuspielen." Was macht das Fasten so wirksam? Eine Einordnung:

Intervallfasten oder periodisches Fasten

Fasten, also eine drastische Reduzierung der Kalorienzufuhr, gibt es in zwei übergeordneten Varianten: dem Intervallfasten und dem periodischen Fasten. Beim klassischen Intervallfasten beschränkt man die tägliche Nahrungszufuhr auf wenige Stunden am Tag und macht lange Pausen dazwischen. Andere Spielweisen machen nach jedem Tag normalem Essen einen Tag komplett Pause, wieder andere erlauben fünf Tage die Woche Essen und zwei Tage nichts.

Das periodische Fasten dagegen umfasst eine längere Fastendauer von mindestens vier Tagen bis hin zu sogar 30 Tagen. Die in Deutschland bekannteste Variante ist das Buchinger Fasten, nach dem deutschen Arzt Otto Buchinger, der die Methode im 20. Jahrhundert entwickelt hat.

Genau um diese Fastenmethode geht es in der Folge "Heilfasten: Fünf Tage ohne Essen" des Podcasts "Meine Challenge".

Was passiert beim Fasten im Körper?

Unser Körper ist eine Effizienzmaschine, die gelernt hat, mit Mangelphasen umzugehen und aus der Nahrung noch jedes Quäntchen Nährstoff zu entziehen. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße treiben unseren Körper an. Beim Fasten fehlt fast alles davon, zumindest als Quelle von außen: "Wenn wir jetzt fasten, dann hat der Körper sehr gute Überlebensstrategien, die auch gesund sind, wenn man die gelegentlich aktiviert. Er räumt dann die Reserven ab", so Michalsen.

Die Reserven findet der Körper zuerst in der Leber: Dort sitzt das sogenannte Glykogen: Das ist ein Vorrat an Glucose, also dem Zucker, der unsere Hauptenergiequelle darstellt: "Das Glykogen reicht so ungefähr zwölf bis 24 Stunden. Deswegen wirkt auch das Intervallfasten, wenn man über diese zwölf Stunden hinausgeht. Das wird leer gemacht. Das ist für die Leber auch eine Erleichterung". Bildrechte: Colourbox.de

Fettabbau: Ab wann Fasten die Fettreserven reduziert

Danach geht es an die Fettreserven. Die finden sich an der Hüfte, außen als kleine oder große Röllchen am Bauch, aber auch im Bauchinneren, wo das Fett auf die Organe drückt. Aus diesen Fettreserven gewinnt die Leber eine andere Energiequelle: die sogenannten Ketonkörper. Sie sind in der Fastenzeit der Zuckerersatz für die ausbleibende Glucose.