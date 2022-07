Etwa Auswirkungen auf die Gesundheit durch Lärm oder Unfälle. Oder durch CO2-Emissionen und Abgase. "Wenn Sie Auto fahren, dann zahlen Sie Ihre Auto-Abschreibungen, die Inspektion und Benzin, aber schon den Bau der Straße zahlt die Gesellschaft. Wenn durch Lärm oder Abgas irgendjemand an der Straße krank wird, zahlt das die Krankenkasse." Anders gesagt: Wer jemanden nachts mit Autolärm stört, und indirekt dazu beiträgt, dass Personen krank werden, wird dafür zurzeit zu wenig zur Kasse gebeten.

Udo Becker untersucht, wie Mobilität ökologischer, ökonomischer und sozialer wird. Bildrechte: MDR/TU Dresden Wenn wir den Autoverkehr insgesamt verringern, können wir diese Lärm-Kosten reduzieren. Die Gesellschaft würde davon profitieren. Denn: Als Folge hätten wir weniger Krankenkassenbeiträge und eine höhere Lebensqualität in Städten. Ähnlich sei es mit den Umweltkosten, also all jenen Folgeschäden, die entstehen, wenn Autos Abgase und CO2-Emissionen in die Luft ausstoßen.

Wie viel Kosten von Autos auf diese Weise jährlich anfallen, kann Udo Becker sogar quantifizieren: "Wir haben das auf den Grundlagen, die das Europäische Parlament schon beschlossen hat, ausgerechnet. Im Prinzip steht jedes in Deutschland zugelassene Auto mit 2.000 Euro pro Jahr im Buche."

2.000 Euro verursacht im Schnitt jedes deutsche Auto pro Jahr, die nicht der Fahrende oder der Besitzer bezahlt. Udo Becker, Verkehrsökologe

Anreize für CarSharing, Rad und Bahn schaffen

Um diese gesellschaftlichen Kosten für Folge-Generationen niedrig zu halten, plädiert Udo Becker für weniger Autos. Doch wie soll das gehen in einer Welt, die aufs Auto ausgelegt ist? Für viele Menschen ist ein Auto nach wie vor unverzichtbar, weil sich ihr Alltag ohne eigenes Auto kaum managen lässt. Die Alternativen zum Auto müssten attraktiver werden.

Dafür müssen Radwege zunächst ausgebaut werden. Sind Radwege einmal angelegt, werden sie auch genutzt, zeigt eine Untersuchung des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) am Beispiel von Pop-Up-Radwegen während der Corona-Pandemie.