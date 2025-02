Die deutsche Wirtschaft schrumpft; die Parteien sind uneins, wie sie die Probleme des Landes lösen können. Große Ideen für die Zukunft scheinen Mangelware. Und die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger blickt mit Sorgen auf das Jahr 2025, so legen es Umfragen nahe. Es herrscht Krisenstimmung. Macht sich hier wieder einmal die "German Angst" bemerkbar? Zaudern und Zögern statt mutiges Vorangehen?

"Die meisten großen Schwierigkeiten, die wir haben, verlangen, dass man für bestimmte Dinge einsteht. Und wenn wir alle den Mut verlieren und das nicht tun, dann werden unsere Standards vermutlich so zerbröseln", sagt Dagmar Borchers, Professorin für Angewandte Philosophie an der Universität Bremen. "Mit der Konsequenz, dass wir mit den gesellschaftspolitischen und sozialen Ergebnissen dann auch irgendwie leben müssen."

Das Bedürfnis nach Mut ist jedenfalls groß: Dreiviertel der Deutschen wünschen sich mehr Mut in unserer Gesellschaft und mehr mutige Personen, so das Ergebnis einer Umfragereihe der Stiftung für Zukunftsfragen. Die Stiftung wollte ebenfalls wissen, was einen mutigen Menschen auszeichnet. Der Großteil der Befragten antwortete: Ein mutiger Mensch ist selbstbewusst, übernimmt Verantwortung, überwindet Widerstände, steht für Werte ein, ist optimistisch und strebt Veränderung an.

Helden entlasten uns

Ein mutiger Mensch kann Vorbild sein. Denn auch davon wünschen sich die Deutschen mehr. Querbeet durch alle Bereiche der Gesellschaft: Sei es bei Politikerinnen, bei jeder Bürgerin und jedem Bürger, bei Erziehern und Lehrerinnen, bei Vorgesetzten, Familienmitgliedern, Wissenschaftlerinnen und Freunden. Der Wunsch nach Vorbildern ist groß, doch die Realität bewerten die Deutschen anders: Nur ein Bruchteil der Befragten sagt, dass die genannten Beispiele tatsächlich auch eine Vorbildfunktion hätten.

Diese Sehnsucht und Suche nach Vorbildern – gerade in Zeiten der aktuellen Herausforderungslage und der anstehenden Bundestagswahl – ist für Soziologie-Professor Ulrich Bröckling von der Universität Freiburg i. Br. nicht verwunderlich: "Heldengeschichten haben immer dann Konjunktur, wenn es in irgendeiner Weise eine Krise gibt und damit den Menschen in besonderem Maße Dinge zugemutet werden. Und diese Figuren dann die Bewältigung dieser Zumutungen exemplarisch verkörpern und die wir deshalb nachahmen sollen." Der Held als vermeintlicher Retter in der Not, als Sinnstifter und als Entlastungshilfe unserer selbst. Bildrechte: MDR/Ulrich Bröckling

In seinem Buch "Postheroische Helden – Ein Zeitbild" beschäftigt sich Bröckling mit der Figur der Heldinnen und Helden – nicht nur jener aus Superhelden-Comics, Kino-Blockbustern, Computerspielen und Heldensagen, sondern auch der der Jetztzeit aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Bröcklings These: Das einstige Bild des furchtlosen, kämpferischen und allseits gefeierten Helden hat ausgedient – "zu viel zu viel Pathos, zu viel Männlichkeitsausdünstungen, zu viel moralischer Zeigefinger".

Am Heldenbegriff klebt immer auch Blut

Bröckling tut sich schwer mit dem Heldenbegriff in heutiger Zeit, denn dessen Konzept beruht stets auf etwas kämpferisch-kriegerisch-militaristischem. Und doch scheint es einen schier unstillbaren Heldenhunger in uns zu geben: "Denken Sie an die Heldenkulte, wie sie im Moment in Russland ganz massiv da sind und in der Alltagskultur permanent in den Medien verbreitet werden. Und dass dann ein Land und eine Bevölkerung wie die der Ukraine durch den Verteidigungskrieg auch Helden-Geschichten erzählt, auch mobilisieren muss, zeigt ja nur, welches Maß an Zumutung, an Opfern da erbracht wird."

Die Heldenfigur wird suspekt, die Heldengeschichte verkommt zur bloßen Kriegspropaganda: "Man muss nicht nur Menschen dazu bringen, sich zu Soldaten machen zu lassen, sondern man muss Menschen auch dazu bringen, dass die Toten des Krieges irgendwie mit Sinn aufgeladen, dass deren Tod als gerechtfertigt, eben als Heldentat oder Heldentod gefeiert wird. Und ich finde das in einem ganz elementaren Sinne moralisch schier unerträglich."

Die Politik der starken Männer

Und mit dem spürbaren Machtgewinn nationalistischer, (rechts-)populistischer, autoritärer Führergestalten kehren schließlich auch vermeintliche Heldenfiguren auf die politische Weltbühne zurück: "Also man kann sicher sagen, dass diese Gruppen, diese Parteien, diese Bewegungen auch sehr stark nationales Heldentum, Opferbereitschaft, vergangene Kriegshelden wieder feiern und zum Teil aus der Versenkung wieder hervorholen oder auch aktuell neue Figuren da kreieren. Und dass diese Formen der Politik auch immer mit Politiken der nationalistischen oder auch militaristischen Heroisierung verbunden sind."