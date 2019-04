Nicht erst seit der Entdeckung des Flynn-Effekts fragen sich Wissenschaftler und Laien, ob sich an einem IQ-Wert vielleicht etwas drehen lässt. Denn zunächst zeigten Vergleiche von IQ-Testergebnissen, dass die Menschen in den westlichen Industrieländern im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer besser bei Intelligenztests abschnitten. Seit der Jahrtausendwende allerding scheint sich der Effekt wieder umzukehren. Nun lässt die durchschnittliche Intelligenz offenbar nach. Hängt die Intelligenz also am Bildungssystem oder an der Ernährung? Beeinflussen Umweltgifte wie Pestizide den IQ oder sind am Ende doch die Gene schuld?